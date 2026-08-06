Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesi'nde sabah saatlerinde ölümlü bir kaza meydana geldi. 16 yaşındaki Deniz Karaçizmeli, evlerinin balkonundan sokakta oynayan çocukları seyretmek amacıyla sandalyenin üzerine çıktı.
HASTANEDE KURTARILAMADI
İddiaya göre sandalyenin üzerinde dengesini kaybeden Karaçizmeli, balkondan aşağı düştü. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Deniz Karaçizmeli, ambulansla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedaviye alınan 16 yaşındaki genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.