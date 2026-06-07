Şanlıurfa Akçakale'de elektrik direğindeki arızayı gidermeye çalışırken akıma kapılan İbrahim Tektaş'tan acı haber geldi. Sabah saatlerinde kırsal Güneren Mahallesi’nde meydana gelen olayda, elektrik direğinde kablolarda onarım çalışması yapan 21 yaşındaki İbrahim Tektaş, akıma kapıldı. Direkten düşen Tektaş, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından İbrahim Tektaş, ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Tektaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. İbrahim Tektaş’ın cenazesi otopsi işlemleri için morga götürülürken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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