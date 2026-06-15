Olay, sabah saatlerinde Selahattin Eyyübi Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında sokakta başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine çeşitli cisimler fırlattığı kavgada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, tarafları ayırarak kavganın büyümesini önlerken, yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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