Olay, akşam saatlerinde Yazılıkavak Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşler arasında iddiaya göre mal paylaşımı nedeniyle çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Aile fertlerinin de karıştığı kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırıldı. 9 KİŞİ YARALANDI İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan 9 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişi ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.