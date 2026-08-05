Olay, akşam saatlerinde Yazılıkavak Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşler arasında iddiaya göre mal paylaşımı nedeniyle çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Aile fertlerinin de karıştığı kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırıldı.
9 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan 9 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.
Kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişi ise jandarma tarafından gözaltına alındı.