Şanlıurfa'da park halindeki bir karavanda yabancı uyruklu bir kişinin ölü bulunması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Olay, akşam saatlerinde kentte bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte İsviçre'den Türkiye'ye gezi amacıyla gelen 47 yaşındaki Alexander Johannes Moor, karavanlarını otoparka bıraktıktan sonra dinlenmek için araçta kaldı. Aile üyeleri ise kent merkezini gezmek üzere karavandan ayrıldı. Akşam saatlerinde gezi dönüşünde karavana gelen yakınları, Moor'u hareketsiz halde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alexander Johannes Moor'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Moor'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yetkililer, ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağını belirtirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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