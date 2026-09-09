Şanlıurfa'da hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu katliam gibi bir kaza meydana geldi. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
Ayrıntılar gelecek...
Şanlıurfa'da hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu katliam gibi bir kaza meydana geldi. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
Ayrıntılar gelecek...
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