Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde evde silahla göğsünden vurularak yaşamını yitiren 19 yaşındaki İbrahim Halil Öztürk’ün, ağabeyi Mehmet Öztürk tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Suruç ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir evde yaşandı. Evde göğsünden silahla vurulan İbrahim Halil Öztürk için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı gence olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Öztürk, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hayatını kaybeden gencin annesi E.Ö. ile ağabeyi Mehmet Öztürk’ü gözaltına aldı.

ANNE, OLAYIN KAZA OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Evde detaylı inceleme yapan polis ekipleri, cinayette kullanılan ateşli silaha ulaşamadı. Emniyetteki ilk ifadesinde olayın tamamen kaza sonucu meydana geldiğini savunan anne E.Ö., silahın temizlendiği sırada kazara ateş aldığını ve oğlu İbrahim Halil Öztürk’ün kendisini vurduğunu ileri sürdü.

Ancak çelişkili beyanlar ve suç aletinin bulunamaması üzerine soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro ekipleri, sorgu sırasındaki tedirgin tavırlarıyla dikkat çeken ağabey Mehmet Öztürk’ü yeniden çapraz sorguya aldı. Polisin soruları karşısında daha fazla dayanamayan Mehmet Öztürk, kardeşini öldürdüğünü itiraf etti.

Kardeşiyle aralarında sürekli anlaşmazlık ve tartışmalar yaşandığını anlatan zanlı, olay günü de çıkan bir tartışma sırasında silahla ateş ederek kardeşini vurduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından anne E.Ö.’nün "delilleri karartma", ağabey Mehmet Öztürk’ün ise "kasten öldürme" suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.