Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, sokak ortasında çıkan kavga kısa sürede adeta meydan savaşına dönüştü.

ALACAK-VERECEK GERİLİMİ KANLI BİTTİ

Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında daha önceden var olan alacak-verecek meselesi yüzünden sözlü tartışma başladı. Tartışmanın tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyümesi üzerine, sokak ortasında taş ve sopaların kullanıldığı şiddetli bir kavga meydana geldi.

KADINLAR DA YARALANDI: 1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Taşların ve sopaların havada uçuştuğu kavgada aralarında kadınların da bulunduğu toplam 9 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden darbe alarak yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan 1 kişi, buradaki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Çevredekilerin korku dolu gözlerle izlediği ve ayırmakta güçlük çektiği kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tarafların ellerindeki sopa ve taşlarla birbirlerine acımasızca saldırdığı görüldü.

Polis ekipleri mahallede ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olaya karışan şüphelilerin tespiti için inceleme başlattı.