Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan iki akraba aile arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 25 yaşındaki Mehmet Bulut ile amcasının 27 yaşındaki oğlu İbrahim Bulut yaşamını yitirdi, 9 kişi ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre Haydarahmet Mahallesi’nde aralarında uzun süredir arazi anlaşmazlığı sebebiyle husumet bulunan amca çocukları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Jandarma ekipleri kavgayı güçlükle kontrol altına alırken, yaralanan 11 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Birecik ve Suruç Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Bulut ile kuzeni İbrahim Bulut, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kavga sonucu yaralanan 9 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor. Olay sonrası jandarma hem hastane çevresinde hem de Haydarahmet Mahallesi’nde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.