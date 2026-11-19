Şanlıurfa’da mezarlık ziyareti için yola çıkan vatandaşlar, dönüşü olmayan bir kazayla karşılaştı. Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 24 kişi yaralandı.
MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Kaza, Siverek ilçesine bağlı Dilekli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şahin Cengiz yönetimindeki 60 EA 425 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Yol kenarındaki şarampole yuvarlanan minibüste bulunan yolcular yaralandı.
Aralarında çocukların da bulunduğu kazazedeler için çevredekiler yardım çağrısında bulundu.
2 YARALININ DURUMU AĞIR
İhbar üzerine kaza bölgesine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.
Kazada toplam 24 kişinin yaralandığı, bunlardan 2’sinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.