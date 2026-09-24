AFAD’ın internet sitesinde paylaşılan verilere göre, depremin merkez üssü Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesi olarak belirlendi. Saat 10.40’ta meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 5,4 olarak ölçüldü.

Yerin 7,39 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre illerde de hissedildi.

9 İLDE HİSSEDİLDİ

Sarsıntının Şanlıurfa’nın yanı sıra Adıyaman, Gaziantep, Batman, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya ve Mardin’de de hissedildiği bildirildi.

ŞANLIURFA’DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, deprem sonrası sahada ilk incelemelerin gerçekleştirildiğini açıkladı. Şıldak, şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yıkım tespit edilmediğini belirterek, ekiplerin tarama çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Vali Şıldak ayrıca deprem nedeniyle Şanlıurfa’daki tüm eğitim kurumlarında, kreşlerde ve gündüz bakımevlerinde 24 Eylül 2026 Perşembe günü eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu.