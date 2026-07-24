Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Aşıkköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde şüpheli bir ölüm meydana geldi. Yapımı devam eden toplu konut şantiyesinin yakınlarında, yol kenarında duran 63 M 4521 plakalı kamyonetin kapısının açık olduğunu fark eden vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

İhbar üzerine bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, kamyonetin sürücü koltuğundaki Mehmet Yılmaz'ın (44) başından silahla vurulduğunu tespit etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların ardından Mehmet Yılmaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

JANDARMA CİNAYET İHTİMALİ ÜZERİNDE DURUYOR

Olayın bir cinayet olabileceği değerlendirmesi üzerine yoğunlaşan jandarma ekipleri, olayın arkasındaki sebepleri ve olası şüphelileri belirlemek amacıyla başlattığı detaylı soruşturmayı sürdürüyor.