Olay, dün öğle saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi'ndeki tarihi çarşılar bölgesinde meydana geldi. Bakır Minare ile kasap olan kardeşinin çırağının babası Müslüm Keçeci (48) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Minare, eline aldığı sopayla Keçeci’ye saldırarak vücudunun çeşitli yerlerine vurduğu öne sürüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Müslüm Keçeci, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Bakır Minare’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Minare, savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece ‘Kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.