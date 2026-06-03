Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, yaz aylarında artan hava sıcaklıklarının da etkisiyle kentte çok sayıda boğulma vakası yaşandığına dikkat çekti. Vali Şıldak, sadece bu yıl içerisinde dokuz kişinin boğularak hayatını kaybettiğini vurgulayarak, valilik bünyesinde ilave tedbirler alındığını ifade etti.
PARA CEZASI KESİLECEK
Alınan yeni kararlar doğrultusunda Şanlıurfa genelinde bulunan bütün sulama kanalları, barajlar, göl, gölet, akarsu, sel kapanı ve taşkın kontrol tesisi gibi alanlarda her ne sebeple olursa olsun suya girmek tamamen yasaklandı. Belirtilen alanlarda suya girme yasağını ihlal eden kişiler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca idari para cezası kesileceği belirtildi. Yasağı ihlal edenlerin çocuk olması durumunda ise cezai işlemin doğrudan velileri hakkında uygulanacağı bildirildi.