Kaza, Suruç ilçesine bağlı Yukarıbostancı Mahallesi'nde meydana geldi. Müslüm Özberk (44) yönetimindeki 63 E 3567 plakalı, tarım işçilerini taşıyan minibüs, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
22 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan, aralarında çok sayıda kadının da bulunduğu 22 tarım işçisi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Suruç, Birecik ve Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.