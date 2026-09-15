İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, yeni nesil suç örgütlerine finansman sağladığı, vatandaşlara yüksek faizle borç para verdiği ve verdikleri paraların teminatı olarak çek ve senet imzalatarak vatandaşlar üzerinde baskı kurduğu tespit edildi.

HESAPLARDA 1,5 MİLYAR LİRALIK HAREKET

Yürütülen çalışmalar sonucunda, banka ve finans hesaplarında toplam 1,5 milyar liralık para hareketliliği bulunan 7 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda ayrıca farklı kişiler adına düzenlenmiş çeşitli miktarlarda çek, senet ve tapu senedinin yanı sıra çok sayıda dijital materyal, çeşitli dokümanlar ve silah ele geçirildi.