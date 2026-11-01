Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık suçuyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde, vatandaşları telefonla dolandırdığı belirlenen şüphelilerin Akçakale ilçesindeki adresleri tespit edildi.

Belirlenen adreslere 7 ekip ve 16 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Telefonlar ve SIM kartlar duvar arasına gizlenmiş

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, pencere duvarına gizlenmiş ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 13 cep telefonu ile 13 SIM kart ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 21 adet captagon hap ve uyuşturucu olduğu değerlendirilen 1 ecza bulundu.

46 kişiyi 37,9 milyon TL dolandırmışlar

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin Türkiye genelinde 27 farklı ilde 46 vatandaşı telefonla arayarak dolandırdığı belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle toplam 37 milyon 906 bin 851 TL haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.