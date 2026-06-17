Şanlıurfa'da yaz aylarının iyiden iyiye kendini hissettirmesiyle birlikte artan hava sıcaklıkları günlük hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği kentte, kavurucu sıcaktan bunalan ve korunmak isteyen vatandaşlar çareyi gölgelik alanlara sığınmakta buluyor.
Bunaltıcı havadan kaçmak isteyen Şanlıurfalılar ve kenti ziyarete gelen turistler, serinlemek için çeşitli yöntemlere başvuruyor.
Sıcak havadan en çok bunalan kesim olan çocuklar ise serinlemek için buldukları her fırsatı değerlendiriyor. Balıklıgöl Yerleşkesi sınırları içerisinde yer alan Hasan Paşa Camisi'nin avlusunda bulunan su kanalına giren bazı çocukların, tehlikeye aldırış etmeden neşe içinde yüzerek serinlemeye çalıştığı kameralara yansıdı.