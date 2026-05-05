Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Abdurrahman Dede Mahallesi’nde bulunan tır garajında park halindeki bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, çevrede park halinde bulunan iki araca daha sıçrayarak yangının etkisini artırdı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahalede bulundu.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak çevredeki diğer araçlara sıçramadan söndürüldü. Yangında toplam üç araçta hasar meydana geldi.
Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.