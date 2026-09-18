''Kırgın Çiçekler” dizisindeki Eylül karakteriyle tanınan Biran Damla Yılmaz, yeni projesi “Halef: Köklerin Çağrısı”nın çekimleri için bir süredir Şanlıurfa'da bulunuyor. Yoğun set temposuna kısa bir ara vererek İstanbul'a gelen oyuncunun hastane odasından yaptığı paylaşım takipçilerini meraklandırdı.

HASTANE ODASINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Yeni sezon hazırlıkları devam ederken Şanlıurfa'daki çekimlerine ara veren Biran Damla Yılmaz, İstanbul ziyaretinde hastaneden bir kare paylaştı. Oyuncunun paylaşımında hastane odasında olduğu görülürken, hastanede bulunma nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Yılmaz'ın paylaşımı kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekerken, hayranları oyuncunun sağlık durumunu merak etti.

ESKİ SAĞLIK AÇIKLAMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Oyuncunun hastaneden yaptığı paylaşımın ardından daha önce kamuoyuyla paylaştığı sağlık süreci de yeniden gündeme geldi.

Biran Damla Yılmaz, geçmişte 13 yaşından beri devam eden bir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü açıklamıştı. Daha önce geçirdiği bir operasyonun estetik amaçlı olduğu yönündeki iddialara tepki gösteren oyuncu, operasyonun rahmiyle ilgili olduğunu söylemişti.

“BİR GÜN ANNE OLABİLEYİM DİYE AMELİYAT OLDUM”

Yılmaz, geçmişte yaptığı açıklamada operasyonuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ben estetik değil, rahmimden ameliyat oldum. Bir gün anne olabileyim diye ameliyat oldum. Estetik operasyon diye ortaya attığı şey, benim kadınlığımla ilgili…”

Oyuncunun son hastane paylaşımının bu geçmişteki sağlık süreciyle bağlantılı olduğuna dair ise şu an için herhangi bir açıklama bulunmuyor.