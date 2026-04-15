Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Lisesi’nde 16 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıya dair yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Okula silahlı saldırı düzenledikten sonra intihar eden 19 yaşındaki Ömer Ket’in, olaydan sadece bir gün önce emniyet birimlerince gözaltına alındığı ancak sonrasında serbest bırakıldığı öğrenildi.

OKUL MÜDÜRÜ ŞİKAYET ETMİŞ

Okulun eski öğrencisi olan Ket’in, saldırı öncesinde sosyal medya hesapları üzerinden okul yönetimine ve öğrencilere yönelik "Bu okulda saldırı olacak", "Hepiniz yok edeceğim" şeklinde tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenmişti.

Sabah’ta yer alan habere göre, okul müdürünün bu tehditler üzerine şikayetçi olduğu ve saldırganın bu şikayet kapsamında olaydan bir gün önce gözaltına alınarak ifade verdiği ortaya çıktı.

EĞİTİM HAYATINDAKİ BAŞARISIZLIKTAN MÜDÜRÜ SORUMLU TUTTU

Devamsızlık nedeniyle örgün eğitimde sınıfta kalan ve ardından geçiş yaptığı açık lisede de başarılı olamayan Ket’in, eğitim hayatının sona ermesinden okul müdürünü sorumlu tuttuğu ve bu sebeple çevreye kin beslediği ileri sürülmüştü. Olayla ilgili soruşturma olarak devam ediyor.