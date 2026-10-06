Suriye Jeoloji ve Maden Kaynakları Genel Kurumu ile Ulusal Deprem Merkezi'nden uzmanların da aralarında bulunduğu ekipler, buharın çıktığı noktaları ve zemindeki çatlakları incelemek üzere bölgeye gitti. Buhar ve gazlardan örnekler alınırken, olayın kesin nedeninin yapılacak analizlerin ardından belirlenmesi bekleniyor.

DEPREM SONRASI BUHAR ÇIKIŞLARI ARTTI

24 Eylül'de Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de de hissedilmişti. Depremin ardından Kawkab Dağı çevresinden yükselen buharın daha sık görülmeye başlaması dikkat çekti.

Bölge sakinleri, buhar çıkışlarının depremden önce de aralıklarla görüldüğünü ancak sarsıntının ardından sıklığının arttığını aktardı. Bunun üzerine uzman ekipler bölgede inceleme başlatırken, deprem ile buhar çıkışları arasında bir bağlantı olup olmadığı araştırılmaya başlandı.

İLK TAHMİN YER ALTI SULARI

Haseke kent merkezinin yaklaşık 15 kilometre doğusunda bulunan Kawkab Dağı, eski volkanik kayaçların bulunduğu bir bölgede yer alıyor. Bu nedenle yerden yükselen buhar ilk etapta volkanik hareketlilik ihtimalini akıllara getirse de mevcut bulgular yeni bir volkanik faaliyete işaret etmiyor.

Suriye Jeoloji ve Maden Kaynakları Genel Kurumu'nun ilk değerlendirmelerinde, olayın yer altı sularıyla bağlantılı olabileceği üzerinde duruluyor. Suyun kayaçlardaki çatlaklardan derinlere ilerleyip ısındıktan sonra buhar halinde yüzeye çıkması olası nedenlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Buharla birlikte yüzeye çıkan gazların içeriğinin belirlenmesi için de örnekler üzerinde inceleme yapılıyor. Yetkililer, çalışmalar tamamlanıncaya kadar bölgedeki çatlak ve çökme alanlarına yaklaşılmaması konusunda uyarıda bulundu.