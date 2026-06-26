ŞANLIURFA HARBEL HAFRİYAT TİC. A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HARBEL A.Ş.

SİVEREK KARACADAĞ KAYAK MERKEZİ TESİSİ

KİRALAMA İŞİ



İHALE İLAN METNİ



A- İHALENİN KONU VE KAPSAMI:

Mülkiyeti Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait olup, 12.01.2026 tarih ve 05 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda şirketimize devredilmiş olan Şanlıurfa İli, Siverek İlçesi, İleri Mahallesi, 425 numaralı parselde üzerinde yapılan Siverek Karacadağ Kayak Merkezi Tesisi ilgili ihale dokümanında verilmiş olan 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılması işi.



Adresi/Mevkii

İşin Adı 10 Yıllık Muhammen Kira Bedeli

(KDV Hariç) Geçici Teminat Tutarı

(10 yıllık) Muhammen Bedel üzerinden %3 olarak

hesaplanmıştır. İhale Tarihi İhale Saati 18 ODA KAPASİTELİ SİVEREK KARACADAĞ KAYAK MERKEZİ TESİSİ 10 (ON) YILLIK KİRALAMA İHALESİ İŞİ, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi. 3.300.000,00-TL 99.000,00-TL 10/07/2026 11:00

B- İHALE BİLGİLERİ:

- İhalenin Yapılacağı Adres: Batıkent Mahallesi, Çardaklı Kaya Bulvarı No:8 Şanlıurfa Fuar Merkezi (içi) Karaköprü/Şanlıurfa

-İhalenin Yapılacağı Tarih: 10/07/2026 Saat: 11:00

-İhale Dokümanının satın alınabileceği yer: Batıkent Mahallesi Çardaklı Kaya Bulvarı No:8 Şanlıurfa Fuar Merkezi (içi) Karaköprü/ Şanlıurfa

-İhale Doküman Bedeli: 5.000,00-TL

-İletişim Numarası: 0533 155 79 42 – 0414 290 79 90



C- GENEL ŞARTLAR:



Söz konusu ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminat, ihale şartname bedelinin yatırıldığına dair belge dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.

1. İhale şartnamesi ve ekleri, HARBEL A.Ş. den 5.000-TL bedelle satın alınacak ve dosya satın alındı makbuzu ihale dosyasına konulmak üzere istekli veya yetkili vekillerine verilir.

2. İhale Şartname Bedeli ve Geçici Teminat Bedeli Türkiye Vakıflar Bankası Şanlıurfa Emniyet Caddesi Şubesi Nezdinde Bulunan TR 25 0001 5001 5800 7339 6668 70 IBAN Numaralı HARBEL A.Ş. hesabına yatırılacaktır.

3. Vekâleten katılımlarda vekâlet verilen kişi, tek ihale ve tek vekâlet hakkına sahiptir, 2 veya daha fazla ihaleye girdiği tespit edilirse ilk ihalesi dışındaki ihaleler geçersiz sayılacaktır.

4. İstekliler, istenen belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını ihalenin yapılacağı tarihten önce 09/07/2026 tarih saat 16:30’a kadar HARBEL A.Ş. Batıkent Mahallesi, Çardaklı Kaya Bulvarı No:8 Şanlıurfa Fuar Merkezi (içi) Karaköprü/ Şanlıurfa verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5. İhale katılım dosyaları, iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, hazırlanacak dosya üzerine HARBEL A.Ş. ‘nin adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek ihale katılım dosyalarının ilanda belirtilen gün ve saate kadar HARBEL A.Ş. evrak kayıt bölümüne ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

D- KATILIM ŞARTLARI:

D.1. Gerçek Kişiler:

E-Devletten alınacak İkametgâh Belgesi, Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, İhalenin yapıldığı yıl içinde veya ihale tarihinden önce en fazla 6 ay içerisinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi, Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya (süresiz) banka teminat mektubu. İhalenin yapıldığı yıl içinde Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya ilgili meslek odasından alınmış ihale idari şartnamesinde belirtilen koşulları sağlayan odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1-2-3-4-7-10-11. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayarı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, HARBEL A.Ş ve Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (ŞUSKİ)’den ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” İhaleye katılmak isteyen gerçek kişiler ile vekâleten katılacak olan vekilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. İhale mevzuatı kapsamında alınması gereken SGK ve Vergi Borcu Yoktur belgeleri. Tüm istekliler ihale dökümanı kapsamında verilecek olan idari şartname, teknik şartname ve sözleşme tasarısında yer alan hükümlerin tümünü dikkate alacak ve bu ilanda detayı verilmemiş olsa dahi katılım koşulları ile ilgili belirlenmiş olan tüm koşulları karşıladığını belgeleyecek ve belgeleri sunacaktır.

D.2. Tüzel Kişiler:

Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu. İhalenin yapıldığı yıl içinde Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya ilgili meslek odasından alınmış ihale idari şartnamesinde belirtilen koşulları sağlayan odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1-5-8-10. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayarı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, HARBEL A.Ş ve Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (ŞUSKİ) ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği. İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket adına ihaleye katılan yetkili ile vekâleten katılacak olan vekillerinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. İhale mevzuatı kapsamında alınması gereken SGK ve Vergi borcu yoktur belgeleri. Tüm istekliler ihale dokümanı kapsamında verilecek olan idari şartname, teknik şartname ve sözleşme tasarısında yer alan hükümlerin tümünü dikkate alacak ve bu ilanda detayı verilmemiş olsa dahi katılım koşulları ile ilgili belirlenmiş olan tüm koşulları karşıladığını belgeleyecek ve belgeleri sunacaktır.

İş bu İhale İlan Metni; İdari Şartname ve Teknik Şartname ve Kira Sözleşmesinin ekini teşkil eder.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince;



İLAN OLUNUR.



HARBEL A.Ş.







#ilangovtr Basın no ILN02490561