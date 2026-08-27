ŞANLIURFA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ŞANLIURFA

İCRA DAİRESİ

2025/141189 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/141189 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Şanlıurfa İl, Eyyübiye İlçe, AÇMALI Mahalle/Köy, 216 Parsel, Taşınmaz niteliği "Tek Katlı Fabrika Binası ve Arsası" vasıflı olup... (Ayrıntılı olarak Bilirkişi Raporu, Satış şartnamesi ve Satış ilanında yer almaktadır.)

Adresi : Açmalı Mahallesi Açmalı 3 Sokak Dış Kapı No:2/2 Eyyübiye / ŞANLIURFA

Yüzölçümü : 10.657,89 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde, Tarımsal ve Hayvansal Tesis Alanı (250 Büyükbaş Besi Çiftliği) alanında yer almakta, Emsal; 0.45 Hmax; 6.50 olacak şekilde yapılaşma koşulları bulunmaktadır.

Kıymeti : 57.532.890,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Beyanlar:

1-Parsel Büyükova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz." Tarih:30.01.20.2023 tarih Sayı:E. 10528628

2-Taşınmaz üzerinde "15.06.1987 gün ve 3874 sayılı yazılarına istinaden örnekleri çıkarılarak" ve tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 14:30

24/08/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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