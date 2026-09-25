Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı.

MASAK İNCELEMESİNDE 3,9 MİLYAR TL’LİK DEV HACİM

Yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen gelirin nakline aracılık ettikleri belirlenen şüphelilerin finansal hareketleri MASAK verileri üzerinden detaylıca incelendi. Yapılan analizlerde, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 3 milyar 915 milyon TL tutarında işlem hacmi bulunduğu ortaya çıkarıldı.

5 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Elde edilen deliller üzerine harekete geçen siber polisleri; 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi', 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlamalarıyla Şanlıurfa merkezli 5 ilde düğmeye bastı. Eş zamanlı baskınlarda 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

MİLYONLUK ARAÇLAR VE KRİPTO CÜZDANLARA EL KONULDU

Adreslerde yapılan aramalarda 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, çok sayıda kartuş ve 339 bin 455 TL nakit para ele geçirildi. Ayrıca suç gelirleriyle elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 12 milyon 750 bin TL değerindeki 9 araç ile 3 taşınmazın yanı sıra şüphelilerin banka hesapları ve kripto para cüzdanlarına el konuldu. Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 25 internet sitesine de erişim engeli getirildi.

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 46 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa Adliyesi’ne sevk edildi.