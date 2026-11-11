Şanlıurfa’da polisin bir yolcu otobüsü ile iki otomobilde yaptığı aramalarda, 21 parça halinde toplam 17 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları uygulamalarda şüpheli görülen araçları durdurdu. Ekipler, eğitimli köpekle birlikte araçlarda arama yaptı. Otobüsün bagajındaki karton kutularda uyuşturucu bulundu. İki otomobildeki aramalarda ise uyuşturucunun bir aracın arka sol kaportasına, diğerinin stepne lastiğinin içine gizlendiği tespit edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler mahkemece tutuklanırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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