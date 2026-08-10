Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde dün sabah saatlerinde Türkmenören Mahallesi'nde bir evin bahçesinde şiddet olayı yaşandı. İbrahim Yaprak (53), annesi İslim Yaprak'ı (85) evinin bahçesinde sopa ve yumrukla öldüresiye dövdü.

ŞİDDET KAMERADA

İbrahim Yaprak'ın annesini sopa ile dövdüğü anlar cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde İbrahim Yaprak'ın elindeki sopa ile annesine defalarca vurduğu, aldığı darbeler nedeniyle yaşlı kadının bitkin düştüğü görüldü.

KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Kanlar içerisinde kalan İslim Yaprak, komşuları tarafından olay yerinden kaldırılarak Bozova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaşlı kadının tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın şüphelisi İbrahim Yaprak'ın, İsviçre'de eşini boğduğu ve bu olay nedeniyle yaklaşık 15 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği belirtildi. Yaprak, tahliyesinin ardından 10 gün önce Türkiye'ye gelip annesiyle yaşamaya başlamıştı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Yaprak, Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından Yaprak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.