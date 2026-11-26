Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Mezra Mahallesi’nde, üçüncü kattaki dairesinin balkonundan beton zemine düşen İslim Arslan (85), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay önceki gün meydana geldi. Arslan’ın düştüğünü fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Arslan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Arslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.