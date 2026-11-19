ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ömer Kadir Demir'in (24) kullandığı 21 ADV 056 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 10. kilometresinde aynı yönde ilerleyen Ayşe Bilgiç (34) idaresindeki 34 PV 1918 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Ali Emir Ortakaya (19), Dilan Kızılkaya (27) ve Mahmut Kızılkaya (63) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.