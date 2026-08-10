Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bir marketin deposunda tadilat çalışması yürütüldü. Çalışma sırasında su giderine lavabo açıcı döküldü.
Dökülen kimyasal madde, su giderinde kimyasal reaksiyona girerek patlamaya yol açtı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Patlamada yaralanan beş kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.
AFAD EKİPLERİ İNCELEME YAPTI
AFAD ekipleri, olay yerinde multirae cihazı ile ölçümler gerçekleştirdi. Yapılan ölçümlerde kimyasal reaksiyon sonucu toksik gazın normal değerlerin üzerinde ölçüldüğü tespit edildi.
Ekipler, ortamda biriken toksik gazın temizlenmesi için havalandırma çalışması yaptı.