Şanlıurfa’da İpekyolu Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Bünyamin Aslan (21) hayatını kaybetti. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 ARY 247 plakalı otomobil ile Aslan’ın kullandığı 80 AEP 733 plakalı motosiklet çarpıştı. Ağır yaralanan Aslan için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdığı Aslan, tedaviye rağmen kurtarılamadı. Aslan’ın cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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