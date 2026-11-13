Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan Müslüm Eroğlu (42), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, ilçenin kırsal Abdallı Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Eroğlu silahla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Eroğlu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olayın ardından mahallede güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.