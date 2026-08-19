Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, kendisinin öğretmen olduğunu söyleyen bir kadının Şanlıurfa ve kent halkı hakkında kullandığı ifadeler Şanlıurfalıların tepkisini çekti.

Genç kadın, kentte cinsiyet ayrımcılığı yapıldığını öne sürerken, özellikle Şanlıurfalı erkekler ve anneleri hakkında sert konuştu.

“BU ŞEHRİ KOMPLE YAKMAK İSTİYORUM”

Videoda kadın, Şanlıurfa hakkında, “Urfa Peygamberler Şehri değil, lanetli şehir. Köle zihniyeti var. Hepiniz çürümüş zihniyete sahipsiniz, bu şehri komple yakmak istiyorum. Nefret ediyorum. Çocuk, doğa sevgisi nedir bilmezler” ifadelerini kullandı.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, görüntülerdeki ifadelerle ilgili adli süreç başlatıldı.

Şüpheli kadın hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesinde yer alan “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu kapsamında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

YURT DIŞINDA YAŞADIĞI BELİRLENDİ

Adli makamlar ve emniyet ekiplerince yapılan ilk incelemelerde, videodaki kadının yurt dışında yaşadığı tespit edildi. Şüphelinin güncel ikamet adresinin kesin olarak belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.