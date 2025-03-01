Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Ligin 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 4-1 mağlup etti.
Mücadeleye hızlı başlayan Şanlıurfaspor, 7. dakikada Zach Muscat’ın golüyle öne geçti. 22. dakikada Uchenna Ogundu farkı ikiye çıkarırken, 39. dakikada Kwasi Okyere Wriedt skoru 3-0 yaptı. İlk yarı bu skorla tamamlanırken 79. dakikada Çağrı Giritlioğlu farkı dörde çıkardı.Yeni Malatyaspor'un 83. dakikada bulduğu gol skoru belirledi.
Bu sonuçla Şanlıurfaspor puanını 33’e yükseltti.