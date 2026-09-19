Ontario'da yaşayan eski bir tesisatçı, temmuz ayında bir yaz sabahı şans oyuncuları uygulamasından biletini kontrol ettiğinde hayatının değiştiğini öğrendi.

Biletine çıkan ikramiyenin milyonlarca dolar olduğunu gören Stanley J., kısa süre içinde multimilyoner olduğunu fark etti.

Aslen Innisfil'den olan Stanley J., Woodstock'ta yaşayan kız arkadaşını ziyaret ettiği sırada kazanan bileti satın aldı. Biletini kontrol ettiğinde ilk başta yalnızca 25 bin dolar kazandığını düşündü.

"Çok daha büyük bir ikramiye kazandığımı kısa sürede fark ettim ama neye uğradığımı anlayamadım. Kız arkadaşımdan bileti kontrol etmesini istedim. 25 milyon dolarlık ödülü görene kadar şaka yaptığımı düşündü" diyen Stanley J., yaşadığı şaşkınlığı anlattı.

Gateway Casino Innisfil'de kazananlar için düzenlenen kutlamada konuşan Stanley J., kazandıran sayıların aslında yıllar önce aldığı bir biletinden geldiğini söyledi.

Uzun yıllar aynı numaraları kullandı

"Birkaç yıl önce bileti aldım ve o günden beri aynı numaraları kullanıyorum. Sanırım bu iyi bir karardı" dedi.

Kazandığı paranın hâlâ gerçek olduğuna inanmakta zorlanan Stanley J., hesabındaki bakiyeyi gördüğünde her şeyin daha gerçek hissettireceğini söylüyor. Şimdiden göl kenarında yeni bir ev satın almayı ve kızı ile torunu başta olmak üzere sevdiklerine destek olmayı planlıyor.

Kazanan talihli, kız arkadaşını en sevdiği yerlere götürmek istediğini de belirterek, "Güneşi, kumu ve plajları çok seviyorum" dedi.

Klasik otomobil ve kamyonlara meraklı olduğunu söyleyen Stanley J., kazancının ardından uzun süredir hayalini kurduğu otomobili almak için de araştırmalara başladı.