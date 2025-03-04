Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, tehdit ve şantajla 500 bin lira istemekle suçlanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalarda, teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların kimlikleri belirlendi.
Düzenlenen operasyonda, S.B, E.S, G.K, M.R.Y. ve S.A. isimli şüpheliler, müştekilerine ait iş yerinde "nitelikli yağma ve tehdit" suçlarını işlerken gözaltına alındı. Zanlıların üzerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, bu tabancalara ait mermiler ve 5 cep telefonu ele geçirildi.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.