Erhan Çakır'ın ismi CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nın ardından gündeme geldi. Çakır, kurultay sonrası bazı delegelerin oylarının para karşılığında değiştirildiğini öne sürüp, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ı işaret etti. Yeşiltaş, 20 Kasım 2023'te Çakır hakkında suç duyurusunda bulundu. Dosya, suç yerinin Ankara olduğu gerekçesiyle Ankara'ya gönderildi.

KURULTAYIN İLK TANIĞI

Çakır, 5 Şubat 2024'te verdiği ifadede Yeşiltaş'ın "delege sattığını" kendisinin söylemediğini, bu iddianın başka bir partili tarafından kendisine aktarıldığını ve bunu sosyal medyada paylaştığını savundu. Yeşiltaş'ın şikayetiyle başlayan süreç, daha sonra CHP'nin 2023 kurultayına ilişkin incelemeye dahil oldu. Soruşturma kapsamında çeşitli isimlerin ifadelerine başvurulurken, Çakır'ın da yeniden dinlenmesi gündeme geldi.

ŞANTAJDAN SABIKALI, DOLANDIRICILIKTAN YARGILANIYOR

Kurultay soruşturmasının bir numaralı tanığı olan Çakır, şantaj davasından sabıkalıydı. Çakır, CHP'li ilçe belediyesinde görev yapan bir kadını "Elimizde özel hayatınla ilgili belge, yazışma ve fotoğraf var. Para verirsen belgeleri sana teslim ederiz. Aşiret çocuğuyum, silahla geziyorum" diye tehdit edip, 2 milyon 625 bin lirasını aldı. Mağdur kadının şikayeti sonrası şantajdan yargılanan Çakır hakkında 20 ay hapis cezası verildi.

Çakır, İzmir'de CHP’li belediyede görev yapan başka bir kadını ise ortak iş yapma bahanesiyle 520 bin lira dolandırdı. Yargılaması ise devam ediyor.

'KILIÇDAROĞLU BİZİ NEREDE GÖRMEK İSTERSE...'

'Mutlak Butlan' kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP genel başkanlığı koltuğuna oturmasıyla Çakır kendine yeni bir makam buldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar ve Spor Kurulu Başkanı Savaş Yıldırım'ın imzasıyla, Çakır 'Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu' oldu.

Çakır, yeni görevini "Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bizi nerede görmek isterse orada oluruz" notuyla duyurdu. Ayrıca Çakır, CHP Genel Merkezi'nde kendisine 'hayırlı olsun' ziyaretlerine gelen misafirlerinin fotoğraflarını da paylaştı.

ERKAN ÇAKIR KİMDİR?

1993 yılında Muş'ta doğan Erkan Çakır, ilk ve orta öğrenimini bu kentte tamamladı, lise eğitimini de açıktan bitirdi. 2014'te Muş Belediyesi'nde iş makinesi operatörü olarak çalışmaya başlayan Çakır, 2015'te Muş Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ni kurdu. 2016'da CHP'ye katılan Çakır, bir yıl sonra CHP Muş İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine getirildi. 2017 ile 2020 yılları arasında bu görevi yürüttü. 2018'de yapılan il gençlik kolları kongresinde ise yeniden başkan seçildi.