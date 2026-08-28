Çin’in Guizhou eyaletinde mühendislik sınırlarını zorlayan bir görüntü ortaya çıktı. Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü’nden aşağıya doğru akan dev su perdesi, 625 metreye ulaşan yüksekliğiyle dünyanın en büyük yapay şelalesi oldu.

Köprünün inşası sırasında işçiler, sürekli akışa sahip büyük bir yeraltı su kaynağı keşfetti. İlk etapta projeyi zorlaştıran bu su, mühendislerin geliştirdiği sistemle avantaja dönüştürüldü.

Dağlara yerleştirilen depolar ve boru hatları sayesinde yeraltı suyu köprü üzerindeki tahliye noktalarına yönlendirildi. Depolardaki su belirli seviyeye ulaştığında tahliye edilerek kanyonun derinliklerine bırakılıyor.

625 METREDEN AŞAĞI AKIYOR

Sistem devreye girdiğinde yaklaşık 300 metre genişliğinde dev bir su perdesi oluşabiliyor. Şelalenin yüksekliği ise köprü ile nehir yatağı arasındaki yaklaşık 625 metrelik mesafeye ulaşıyor.

Ancak şelale sürekli akmıyor. Su seviyesi ve koşullar uygun olduğunda sistem çalıştırılıyor.

KANYONUN GEÇİŞ SÜRESİNİ DE DEĞİŞTİRDİ

Yaklaşık 2 bin 800 metre uzunluğundaki Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü'nün ana açıklığı 1.400 metre. Eylül 2025'te trafiğe açılan köprü, daha önce yaklaşık bir saat süren kanyon geçişini birkaç dakikaya indirdi.

Böylece inşaat sırasında karşılaşılan yeraltı suyu sorunu, dünyanın en dikkat çekici yapay şelalelerinden birinin ortaya çıkmasını sağlayan sıra dışı bir mühendislik çözümüne dönüştü.