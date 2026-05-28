Latin Amerika’da inşaat sektörü, Danimarkalı Cobod tarafından geliştirilen dev 3D beton yazıcıyla yeni bir evreye giriyor. Grondplek girişimi aracılığıyla Arjantin’e getirilen bu sistem, yalnızca 48 saat içinde 120 metrekarelik bir evin ana yapısını inşa edebiliyor.

Operatörler tarafından “3D beton yazıcıların Ferrari’si” olarak adlandırılan makine, özellikle hızlı ve düşük maliyetli konut üretimiyle dikkat çekiyor.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Yaklaşık 11x11 metre taban alanına ve 7 metre yüksekliğe sahip sistem, beton pompası ve özel bir karıştırma ünitesiyle çalışıyor. İçerisinde plastikleştirici ve hızlandırıcı gibi yaklaşık yüzde 2 oranında katkı bulunan standart beton kullanılıyor.

Yapı, katman katman örülüyor. Her katman döküldükten sonra kısa bir bekleme süresi bırakılıyor ve bu sayede betonun sertleşmesi sağlanıyor. Bu yöntem, hem yapısal dayanıklılığı artırıyor hem de çift duvarlı bir sistem oluşturarak ısı yalıtımını güçlendiriyor.

NE ÜRETİYOR, NEYİ YAPAMIYOR?

3D yazıcı “ana yapıyı” ortaya çıkarıyor. Duvarlar, merdivenler, saksılar ve beton tezgahlar gibi temel elemanlar makine tarafından üretiliyor. Ancak elektrik tesisatı, su tesisatı, kaplamalar ve tüm ince işçilik hâlâ insan eliyle yapılıyor.

Yani teknoloji, tamamen bitmiş ev sunmuyor; yalnızca inşaatın en ağır ve zaman alan kısmını otomatikleştiriyor.

MALİYETİ YÜZDE 30 DÜŞÜRÜYOR

Bu sistem, inşaat süresini haftalardan 48 saate indirirken maliyetleri de yaklaşık yüzde 30 oranında düşürüyor. Ayrıca yalnızca gerekli miktarda beton kullanıldığı için neredeyse sıfır atık oluşuyor.

Şirket yetkililerine göre yazıcı, şantiyeye taşınabilen bir “prekast beton fabrikası” gibi çalışıyor ve kurulumu yapıldıktan sonra doğrudan üretime başlayabiliyor.

DÜNYADA ÖRNEKLER ARTIYOR

3D beton baskı teknolojisi artık deneysel olmaktan çıkmış durumda. ABD’de bu yöntemle inşa edilen ticari yapılar ve konut kompleksleri bulunurken, Teksas’ta bir Starbucks şubesi ve Japonya’da sadece altı saatte basılan bir tren istasyonu bu teknolojinin geldiği noktayı gösteriyor.

Mevcut modeller üç kata kadar yapı inşa edebiliyor. Yeni geliştirilen yatay sistemlerle ise aynı anda birden fazla parselin basılması mümkün hale geliyor. Bu da gelecekte tüm mahallelerin 3D yazıcılarla inşa edilmesinin önünü açıyor.