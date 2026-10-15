İnşaat projelerinde çalışanların baş bölgesini darbelere ve düşen cisimlere karşı koruyan güvenlik kaskları, aynı zamanda sahada görsel kimlik ve koordinasyon sistemi olarak işlev görüyor. Şantiyedeki yöneticilerin, teknik uzmanların, işçilerin ve güvenlik görevlilerinin birbirinden ayırt edilmesi için kask renkleri belirli kriterlere göre ayrılıyor.

BEYAZ KASK

Beyaz baretler, şantiyedeki karar verici ve denetleyici teknik kadroya tahsis ediliyor. İnşaat alanında görev yapan mühendisler, mimarlar, teknik denetçiler, şantiye şefleri ve üst düzey yöneticiler bu rengi kullanıyor. Beyaz kask, sahada teknik karar alma yetkisine sahip profesyonel ekibin kolayca tanınmasını sağlıyor.

SARI BARET

Sarı renkli baretler, şantiye ortamında en yaygın görülen koruyucu donanım olarak öne çıkıyor. Kaba inşaat işlerini yürüten inşaat işçileri ile sahada doğrudan fiziki üretim yapan genel işçiler sarı kask takıyor. Bu renk, sahadaki temel iş gücünü temsil ediyor.

MAVİ KASK

Mavi baretler, şantiyedeki vasıflı zanaatkarları ve teknik uzmanları işaret ediyor. Elektrik tesisatı döşeyen ustalar, sıhhi tesisatçılar, mekanik montaj personeli ve bakım teknisyenleri mavi baret kullanıyor. Renk ayrımı, teknik arıza ve montaj gerektiren durumlarda ilgili uzmana hızla ulaşılmasını mümkün kılıyor.

YEŞİL KASK

Yeşil renk, güvenlik ve sağlık birimlerine ayrılıyor. Şantiyede iş sağlığı ve güvenliği denetimlerini yürüten uzmanlar, çevre ve risk önleme personeli ile acil sağlık görevlileri yeşil kask takıyor. Sahadaki risk ihlallerinde ve tıbbi müdahale gerektiren hallerde yeşil baretli personele başvuruluyor.

KIRMIZI KASK

Kırmızı baretler, yangın güvenliği ve acil durum tahliye ekiplerinin kullanımına sunuluyor. Sahada oluşabilecek acil kriz anlarında güvenliği sağlayan yangın önleme sorumluları ve kurtarma görevlileri bu rengi taşıyor. Kırmızı renk, tehlike anında koordinatörlerin uzaktan hızla fark edilmesini sağlıyor.

TURUNCU KASK

Turuncu renkli baretler, araç trafiği ve ağır iş makinelerinin bulunduğu açık alan çalışmalarında tercih ediliyor. Yol yapımı, işaretleme, yönlendirme ve hafriyat hattında çalışan ekipler bu koruyucuları kullanıyor. Yüksek görünürlük sağlayan turuncu renk, kaza ve çarpma risklerini en aza indiriyor.

GRİ KASK

Gri kasklar, şantiye alanında daimi çalışmayan harici kişilere veriliyor. Malzeme teslimatı yapan tedarikçiler, dış denetçiler ve geçici ziyaretçiler sahaya girerken gri baret takıyor. Bu sayede saha tecrübesi olmayan geçici misafirler çalışanlar tarafından derhal fark edilerek emniyet çemberine alınıyor.