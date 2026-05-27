Sistemin en dikkat çeken parçası olan IronBOT, saatte yaklaşık 2,2 ton demir taşıyıp yerleştirebiliyor. TyBOT ise saatte yaklaşık 1.200 bağlantı noktası bağlayarak klasik demir bağlama işlemini otomatik şekilde gerçekleştiriyor. Şirket verilerine göre iki robot birlikte kullanıldığında bazı projelerde çalışma süresi yüzde 50’ye kadar kısalabiliyor.

KÖPRÜ ŞANTİYELERİNDE İNSAN GÜCÜNÜ AZALTIYOR

Robotların özellikle büyük köprü projelerinde kullanılmak üzere tasarlandığı belirtiliyor. Geleneksel yöntemlerde işçilerin saatler boyunca eğilerek ve ağır demirlerle çalışması gerekirken, yeni sistem bu yükün büyük bölümünü makinelerin üstlenmesini sağlıyor.

TyBOT’un dikkat çeken özelliklerinden biri ise önceden programlama veya harita yükleme gerektirmeden çalışabilmesi oldu. Robot, çalışma alanını kendi algılayarak demir kesişim noktalarını otomatik şekilde bağlayabiliyor. Ayrıca yağmur, gece ve zorlu hava koşullarında da çalışabildiği ifade ediliyor.

Şirketin paylaştığı verilere göre robotlar yaklaşık 10 saate kadar kesintisiz çalışabiliyor. Sistem aynı zamanda iş kazası riskini azaltmayı ve çalışanların fiziksel yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YENİ DÖNEM TARTIŞMASI

Uzmanlara göre otomasyon teknolojilerinin şantiyelerde yaygınlaşması, önümüzdeki yıllarda inşaat sektöründeki iş yapış biçimini önemli ölçüde değiştirebilir. Özellikle ağır, tekrarlayan ve yüksek risk taşıyan işlerin robotlara devredilmesiyle birlikte maliyetlerin düşmesi ve projelerin daha hızlı tamamlanması bekleniyor.

Öte yandan bazı sektör temsilcileri, bu tür teknolojilerin uzun vadede geleneksel iş gücünü azaltabileceği konusunda tartışmaların başladığını belirtiyor. Buna rağmen şirketler, robotların tamamen insanın yerini almak yerine iş gücü açığını kapatmayı ve çalışanları daha güvenli alanlara yönlendirmeyi amaçladığını savunuyor.