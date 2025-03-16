Ege Denizi’ndeki Kiklad Adaları bölgesinde bulunan dünyaca ünlü turizm merkezleri Santorini ve Mikonos adası binlerce depremden etkilenmiş, turizm acenteleri gemi turlarını ertelemişti.

ADAYA 900 GEMİ GELECEK

Yılın ilk kruvaziyer gemisi Plantours Kreuzfahrten Seyahat Acentesi’nin MS Hamburg isimli gemisi çoğunluğu Alman 260 turist ile Mikonos Adası’na ulaştı. Bu yılın kasım ayına kadar Mikonos Adası’na yaklaşık 900 kruvaziyer geminin 1,5 milyon yakın turist ile adaya gelmesinin beklendiği açıklandı. 2024 yılında 768 gemi ile 1 milyon 290 bin turist Mikonos Adası’na gelmişti.

SANTORİNİ İPTAL OLUNCA ACENKTELER MİKONOS’A KAYDI

Bu yıl Mikonos'a gelen turist sayısındaki artışın önemli nedenlerinden birinin Santorini Adası’na sezonun ilk aylarında olan gemi turlarının iptal edilmesi olduğu belirtildi.