Santos’un yıldız futbolcusu Neymar, Internacional karşısında sahada gösterdiği performans kadar maç dışındaki davranışlarıyla da dikkat çekti. 10 numaralı formasıyla etkili bir oyun sergileyen yıldız isim, karşılaşmada takımının hücum gücüne büyük katkı sağladı.

DİREĞİ DÖVEN ŞUT, KAÇAN FIRSATLAR

Vila Belmiro’da oynanan mücadelede Neymar, rakip kaleye üç isabetli şut gönderdi, bir topu direkten döndü ve oyunu yönlendirmek için sürekli sorumluluk aldı. Ancak bu çabalar, Santos’un mağlubiyetini engelleyemedi. İnternacional'e 2-1 kaybeden Santos, mağlubiyetin ardından 17. sıraya gerileyerek küme düşme hattına girdi.

TARAFTARLA GERGİNLİK: “GEL, KAVGA EDELİM!”

Mücadelenin son anlarında Neymar ile bir Santos taraftarı arasında sözlü bir gerginlik yaşandı. Tribünlerden gelen tepkilere sinirlenen yıldız oyuncu, taraftarı adeta kavgaya davet etti. Bu anlar kameralara yansıdı ve büyük yankı uyandırdı. Seyirci ile tartışması ve kavgaya çağırması büyük eleştirilere neden olan Neymar için 'Bu nasıl futbol yıldızı?' yorumları yapıldı.

DEVRE ARASINDA KALECİ ROCHET İLE SERT TARTIŞMA

İlk yarının sonunda, Neymar ile Internacional kalecisi Rochet arasında sert bir söz dalaşı yaşandı. İki oyuncu soyunma odasına giderken gerilim tırmandı ve güvenlik görevlileri müdahale etmek zorunda kaldı.

GOL SEVİNCİ KISA SÜRDÜ, BAYRAK KIRILDI

Neymar, maçın ilerleyen dakikalarında beraberlik golü attığını düşündüğü pozisyonda büyük bir sevinç yaşadı. Köşe bayrağını kırarak golü kutlayan Brezilyalı yıldız, formasını da çıkarmaya çalıştı. Ancak yapılan inceleme sonrası topun çizgiyi geçmediği tespit edildi.

Sahadaki performansı ve tartışmalı hareketleri, maç sonrası sosyal medyada geniş yankı buldu. Neymar’ın hem futboluyla hem de davranışlarıyla bir kez daha gündemin merkezine oturduğu yorumları yapıldı.