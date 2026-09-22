Ligde son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray’ın başarılarının yanında zaafları da var. Trabzonspor’a deplasmanda 4-0 mağlup olup milli araya moralsiz giren sarı-kırmızılılar, ilk golü yediği maçları geri çevirmekte zorlanıyor. Cimbom, Buruk’un ilk üç sezonunda geriye düştüğü 25 lig maçının 14’ünü kazanırken son iki sezondaki 13 karşılaşmada sadece 4 galibiyet alabildi. İlk üç sezonda yüzde 56 olan maç çevirme oranı son iki sezonda yüzde 30.8’e gerilerken Okan Buruk, kanayan bu yarayı şu ana dek kapatamadı.
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Santraya gitmek yaramıyor
Galatasaray, ilk golü yediği maçları savaşıp kazanmakta güçlük çekiyor. Sarı-kırmızılılar, son iki sezonda geriye düştüğü 13 karşılaşmanın sadece 4’ünü kazanabildi.
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