Ligde son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray’ın başarılarının yanında zaafları da var. Trabzonspor’a deplasmanda 4-0 mağlup olup milli araya moralsiz giren sarı-kırmızılılar, ilk golü yediği maçları geri çevirmekte zorlanıyor. Cimbom, Buruk’un ilk üç sezonunda geriye düştüğü 25 lig maçının 14’ünü kazanırken son iki sezondaki 13 karşılaşmada sadece 4 galibiyet alabildi. İlk üç sezonda yüzde 56 olan maç çevirme oranı son iki sezonda yüzde 30.8’e gerilerken Okan Buruk, kanayan bu yarayı şu ana dek kapatamadı.