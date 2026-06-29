AKP’nin Sakarya’da gerçekleştirdiği istişare ve değerlendirme kampında en sıcak tartışma ekonomi oturumunda yaşandı. Milletvekillerinin dar gelirli vatandaşlar, emekliler ve üreticiler için ek destek ile zam taleplerine, ekonomi yönetiminin olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.

VEKİLLERDEN EMEKLİ VE ÜRETİCİYE DESTEK

Emeklinin de çalışanın da asgari ücretlinin de dertli olduğu Türkiye'deki kötü ekonomi koşulları ve hayat pahalılığı tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, basına kapalı gerçekleştirilen AKP'nin kampındaki oturumlarda milletvekilleri, seçim bölgelerinde vatandaştan aldıkları geri bildirimleri doğrudan ekonomi yönetimine aktardı. Toplantıda özellikle şu talepler öne çıktı:

Dar gelirli vatandaşların alım gücünün artırılması,

Emekli maaşlarında yeni bir iyileştirmeye gidilmesi,

Tarımsal ve endüstriyel üreticilere verilen teşvik ile desteklerin güçlendirilmesi.

Milletvekilleri, sahada en çok bu taleplerle karşılaştıklarını belirterek ekonomi yönetiminden adım atılmasını istedi.

EKONOMİ YÖNETİMİNDEN 'BÜTÇE AÇIĞI' FRENİ

Zam ve destek taleplerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğindeki ekonomi yönetiminden ise olumsuz yanıt geldi. Ekonomi kurmaylarının, yapılmak istenen maaş iyileştirmelerinin ve ek desteklerin bütçe dengesini bozabileceği uyarısında bulunduğu bildirildi.

Mevcut mali programın kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan ekonomi yönetiminin, bu tür adımların bütçe açığını büyüteceği gerekçesiyle taleplere karşı negatif bir yaklaşım sergilediği öğrenildi