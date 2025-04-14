İstanbul'da yaşayan Mesut Kozan ve ailesi Ramazan Bayramı'nı yakın bir yerde geçirmek için Sapanca'ya gitti.

YATAK ODASI VE JAKUZİDE GİZLİ KAMERA

Geceliği 12 bin lira olan bungalov kiralayan aile konakladığı yerde hayatının şokunu yaşadı.

Evdeki jakuzi ve yatak odasındaki ampulün içerisinde 360 derece dönen gizli kamera tespit edildi.

'BELKİ SİZDEN ÖNCEKİ AİLE YAPMIŞTIR'

Ampulün içinden çıkan kırmızı ışık sayesinde kamerayı tespit eden mağdur Mesut Kozan, "Amaç nedir? Görüntülerimizi nerede kullanacaklar. Psikolojimiz alt üst oldu" diye konuştu.

Kozan, karakola giderek şikayetçi oldu.

İşletme ise, "Belki sizden önceki aile yapmıştır" diye savunma yaptı.