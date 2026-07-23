Sakarya'nın gözde turizm merkezlerinden Sapanca Gölü'nde akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Dün saat 20.30 sıralarında gölün çeşitli noktalarından SUP board ve botlarla suya açılan vatandaşlar, aniden bastıran fırtınaya yakalandı.
Şiddetli rüzgarın ve dalgaların etkisiyle kontrolü kaybeden bot ve SUP board kullanıcıları, gölün farklı noktalarına doğru sürüklendi. Su üzerinde mahsur kalan ve kendi imkanlarıyla kıyıya dönemeyen vatandaşların durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çok sayıda kayıp ve mahsur kalma ihbarı ulaştı.
İhbarların ardından bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. 6 personel, 2 arama-kurtarma botu ve 2 araçtan oluşan ekipler, karanlıkta ve olumsuz hava şartlarında gölde sürüklenen vatandaşlara ulaşmak için zamanla yarıştı.
Ekiplerin yaklaşık 2,5 saat süren yoğun ve titiz çalışmaları sonucunda, gölde mahsur kalan toplam 35 kişi tek tek toplanarak güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıldı.