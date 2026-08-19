SAPANCA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

SAPANCA

İCRA DAİRESİ

2025/510 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/510 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Sakarya ili Sapanca ilçesi, Camiicedit Mah., 132 ada, 53 parsel, 1/2 arsa paylı A Zemin 1 nolu mesken vasıflı taşınmaz; Camiicedit Mah., Fidan Caddesi No:6/1 adresindedir. 47 yıllık betonarme 2 katlı yapının 1. katında bulunan taşınmazın 143 m² kapalı vardır. Çatısı kiremit örtülü, penceleri pwc, iç kapıları ahşap, dış duvarı sıvalı boyalı, mutfak, salon, hol, 3 oda, wc, banyo, 2 balkon, iç cephe duvarları sıvalı boyalı, ıslak zeminler kalebodur, diğer zeminler laminant, doğalgaz ısınma sistemine sahiptir. Tam hissesi satılacak gayrimenkulün geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporuyla açıklanmıştır.

Arsa Payı : 1/2

İmar Durumu: İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kentsel dönüşüm bölgesinde kaldığı, ayrık nizam 3 katyapılaşma şartlarına haiz olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 5.379.082,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Haciz ve ipotek şerhiyle birlikte tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 14:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 14:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 14:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 14:57

10/08/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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