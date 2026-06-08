SAPANCA SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. SAPANCA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/219 Esas

DAVALI : NİHAT BAYOĞLU -Nazım ve Hatice oğlu

Dava konusu Sakarya ili Sapanca ilçesi Balkaya Mah. Köyiçi Mevkii 102 Ada 2 parsel, Sakarya ili, Sapanca ilçesi Balkaya Mah. Köyiçi Mevkii 102 Ada 4 parsel, Sakarya ili Sapanca ilçesi Balkaya Mah. Köyiçi Mevkii 103 Ada 34 parsel, Sakarya ili Sapanca ilçesi Balkaya Mah. Köyiçi Mevkii 101 Ada 38 sayılı taşınmazlar için davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının duruşması 09/07/2026 günü saat:12.10’a bırakılmıştır.

Ön inceleme ve tahkikat duruşmasının beraber yapılacağı,Sulh için gerekli hazırlığı yapmanız,dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 HAFTA içerisinde cevap dilekçesi vermeniz aksi halde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız,cevap dilekçesinde tüm delillerin açıkça hangi vakıanın delili olduğunu belirterek dilekçenize eklemeniz, toplanmasını istediğiniz delilleri bildirmeniz,belirlenen gün ve saatte geçerli özür olmadan mahkemede hazır olmadığınızda duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği,bu halde yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve yokluğunuzda karar verileceği, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen ihtar ve tebliğolunur.

#ilangovtr Basın no ILN02481334