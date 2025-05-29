Denizli'nin Pamukkale ilçesinde günlük kiralanan evde yaşanan gizli kamera skandalının detayları ortaya çıktı.
Üçlü prizin içine yerleştirdiği kameralarla yüzlerce kişinin müstehcen görüntülerini kaydeden sapık ev sahibinin kendisini 'öğrenci dostu' olarak tanıttığı öğrenildi.
Polis ekiplerinin üç ayrı apart dairesinde yaptığı incelemede prizlerin içine gizli kamera yerleştirildiği tespit edildi.
Bunun üzerine sahibi olduğu daireyi apart dairelere çevirip, günlük ya da saatlik kiraya verdiği belirlenen apart sahibi Murat Filiz tutuklandı.
Filiz’in poliste verdiği ifadede, gizli kameraları prizlere fantezi amacıyla yerleştirdiğini, yaşanan durum nedeniyle utandığını söylediği öğrenildi.
Filiz’in gizli kameraları internete bağlı olarak kurduğu, yaşananları canlı olarak cep telefonundan izleyip, aynı zamanda da kaydettiği ortaya çıktı.
Olayın ortaya çıkmasının ardından apartlarda kalıp, kaydedildiğinden şüphelenen 4 kişi daha polise şikayetçi oldu. Böylelikle şikayetçi sayısı 5’e yükseldi.
Öte yandan soruşturma kapsamında hafıza kartlarındaki görüntüler de incelemeye alındı.